Ramazan Değer, Cizre için 51 km koştu

Triatlon sporcusu Ramazan Değer, Cizreli alim Melaye Ciziri anısına Habur Sınır Kapısı'ndan Şırnak'ın Cizre ilçesine 51 kilometre koştu. Olumsuz hava şartlarına rağmen koşuyu tamamlayan Değer'e Cizre halkı yol boyunca destek verdi.

Triatlon sporcusu Ramazan Değer'in sabahın erken saatlerinde "Melaye Ciziri'ye selam getirmişem" sloganıyla Habur Sınır Kapısı'ndan başladığı koşu, yağmur ve fırtınanın etkili olduğu zorlu bir parkurda devam etti. Yoldan geçen tır ve araç sürücüleri korna çalarak Değer'e destek verdi. Sabah başlayan koşu, saat 14.00'te Kırmızı Medrese'de sona erdi. Bitiş noktasında Değer'i karşılayan Cizreliler, bu anlamlı etkinlik için kendisine teşekkür ederek, bir plaket takdim etti.

Ramazan Değer, "Habur Sınır Kapısı'ndan Cizre'ye doğru 51 kilometrelik bir koşu gerçekleştirdik. Koşumuz, Melaye Ciziri'nin meftun olduğu Kırmızı Medrese'de son buldu. Halkın yoğun teveccühü ile çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce İsmail Ebul İz El-Cezeri'yi tanıtmak için İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçmiştim. Bu koşu ile de hem Melaye Ciziri'yi anmak hem de gençlere bu topraklarda ilmin ve hikmetin nasıl filizlendiğini hatırlatmak istedim. Son kilometrelerde yağış çok arttı ama hedefimden vazgeçmedim. Tır şoförleri korna çalarak destek verdi" dedi. - ŞIRNAK