Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu

Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci\'ye danışmakta buldu
19.02.2026 19:02
Sunucu, yazar ve psikolog kimliğiyle tanınmasının yanı sıra hem televizyonlarda hem de dijital platformlarda takipçilerinden gelen özel soruları da yanıtlayan Esra Ezmeci'ye bu kez Ramazan ayında eşlerin birlikteliği hakkında bir soru yöneltildi.

Sunucu, yazar ve psikolog kimliğiyle tanınan Esra Ezmeci, hem televizyon programında hem de dijital platformlarda takipçilerinden gelen özel soruları yanıtlamayı sürdürüyor. Özellikle ilişkiler ve evlilik üzerine yaptığı değerlendirmelerle sık sık gündeme gelen Ezmeci'ye bu kez Ramazan ayına ilişkin bir soru yöneltildi.

"EŞİM RAMAZAN'DA YAKINLAŞMAK İSTEMİYOR"

Bir takipçisi, eşinin Ramazan ayında cinsel birlikteliğin tamamen yasak olduğunu söyleyerek kendisiyle aynı yatağı dahi paylaşmak istemediğini belirtti ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu.

Ramazan gelince mesaj yağdı! Esra Ezmeci'ye kocasının cinsellik talebini sordu

"İFTARDAN SONRA YAKINLAŞMAK İSTEYEN KARI KOCALAR YAKINLAŞABİLİR"

Dini konularda uzmanların daha yetkin olduğunu vurgulayan Ezmeci, kendisine yöneltilen soruya, 'Benim bildiğim iftardan sonra yakınlaşmak isteyen karı kocalar yakınlaşabilir. Siz bu konu da biz nikahlıyız ve birbirimize yakınlaşmamız gerekiyor diye konuşmalar yapabilirsiniz. Gerçekten dini inanış bakımından eşinizin böyle bir düşüncesi varsa, sizde bir hocaya sorabilir eşinizi konuşturabilirsiniz' yanıtını verdi.

Ramazan gelince mesaj yağdı! Esra Ezmeci'ye kocasının cinsellik talebini sordu

GENİŞ YANKI BULDU

Evlilikte iletişimin ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çeken Ezmeci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Son Dakika Yaşam Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • adem sen adem sen:
    Bu sorunun Esra ezmeci ile ne alakası var ya 30 1 Yanıtla
  • Haydar Toy Haydar Toy:
    dini kurallara göre iftardan sahura kadarki bölümde istediği zaman cinsel ilişki yaşayanilir 27 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    boş bi haber 24 1 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Bu soru bu kaşaramı sorulur diyanete sorulur 12 7 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    bana gel 4 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.