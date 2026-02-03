Ramazan Pidesi 25 Lira Olacak - Son Dakika
Ekonomi

Ramazan Pidesi 25 Lira Olacak

Ramazan Pidesi 25 Lira Olacak
03.02.2026 13:10
Ramazan'da pidenin 250 gramı 25 lira, ekmek fiyatlarında ise mart ayına kadar zam yok.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun yaptığı değerlendirmeye göre başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde Ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. Ekmeğe ise mart ayına kadar zam yapılmayacak.

Başta büyükşehirler olmak üzere birçok ilde Ramazan pidesinin 250 gramı 25 liradan satışa sunulacağı belirtildi. Ekmek fiyatlarına ise mart ayına kadar zam yapılmayacak.

Ramazan pidesi fiyatlarına ve ekmek zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene 19 Şubat'ta idrak edeceğimiz Ramazan ayında soframızın vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin kilo değeri Türkiye genelinde geçen seneye oranla yüzde 23 artışta ve kilogramı 100 lira azami fiyat olarak satışa sunulacak. Burada bunu belirlerken tüketici olan halkımızın alım gücünü ve ülkemizdeki enflasyonu dikkate aldık. Bu sene başta büyükşehirlerde olmak üzere Ankara'da, İstanbul'da ve bunun yanında Antalya'da, Aydın'da ve Denizli'de pidenin 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak" dedi.

"Ekmek fiyatlarında bir değişiklik yok"

Balcı, ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadığını belirterek, "Biz fırıncı esnafı olarak, mübarek Ramazan ayının bereketiyle Ramazan ayında da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade etmek istiyorum. Azami olan kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edilecek. Şubat ayında da artış olmayacak. Ramazan'ın bitimi mart ortasına denk geliyor. Zorunlu olarak mart sonlarına doğru yine enflasyonu ve halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurarak en makul fiyat neyse ilgili bakanlık olarak Ticaret Bakanlığı'mızla birlikte bunu belirlemiş olacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ekmek, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ramazan Pidesi 25 Lira Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
