Ranger Rover 55 yıl sonra logosunu yeniledi

Jaguar Land Rover markalarını premium segmente taşımak için dönüşüm sürecine hız verirken bu kapsamda 55 yıl sonra kritik bir değişikliğe imza attı.

Land Rover şemsiyesi altında bulunan Range Rover, Defender ve Discovery'nin kendi başlarına ayrı markalar haline geleceği öğrenilirken bu süreçte Range Rover