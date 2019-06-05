Son Dakika Haberleri: Raphael Varane, Fransa Şeref Lejyonu ile dekore edildi
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Raphael Varane, Fransa Şeref Lejyonu ile dekore edildi

4 dakika önce

Real Madrid'in savunucusu Raphaël Varane, Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanan Onur takımının Fransız takımının diğer üyelerini aldı. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Didier Deschamps'in yönettiği ekibi, Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkedeki en yüksek resmi ayrımcılığa sahipti.

Real Madrid'in savunucusu Raphaël Varane, Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanan Onur takımının Fransız takımının diğer üyelerini aldı. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Didier Deschamps'in yönettiği ekibi, Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkedeki en yüksek resmi ayrımcılığa sahipti.
Raphael Varane, Fransa Şeref Lejyonu ile dekore edildi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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