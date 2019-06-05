Raphael Varane, Fransa Şeref Lejyonu ile dekore edildi
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Real Madrid'in savunucusu Raphaël Varane, Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanan Onur takımının Fransız takımının diğer üyelerini aldı. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Didier Deschamps'in yönettiği ekibi, Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkedeki en yüksek resmi ayrımcılığa sahipti.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
'in savunucusu Raphaël Varane, Rusya
'da Dünya Kupası'nı kazanan Onur takımının Fransız takımının diğer üyelerini aldı. Fransa
Devlet Başkanı Emmanuel Macron
, Didier Deschamps
'in yönettiği ekibi, Paris
'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen törenle ülkedeki en yüksek resmi ayrımcılığa sahipti.
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