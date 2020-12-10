Rasulayn'daki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Rasulayn'daki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Anar'ın ailesine acı haber verildi
10.12.2020 22:44
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle geldikleri Etimesgut ilçesi Ahi Elvan Mahallesi'nde yaşayan Sariye ve Adem Anar çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi.
Bekar olduğu belirtilen şehidin evine ve ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrakları asıldı.
Evin önünde belediye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri de hazır bulundu.
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