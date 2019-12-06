Son Dakika Haberleri: Raylara düşen kadın demir yolu bakım aracının altında can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Raylara düşen kadın demir yolu bakım aracının altında can verdi - Son Dakika

Raylara düşen kadın demir yolu bakım aracının altında can verdi

6 saat önce

Manisa'da, demir yolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağının takılması sonucu raylara düşen kadın, demir yolu bakım aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Raylara düşen kadın demir yolu bakım aracının altında can verdi, System.String[]

Manisa'da, demir yolu yanındaki kaldırımda yürürken ayağının takılması sonucu raylara düşen kadın, demir yolu bakım aracının altında kalarak hayatını kaybetti.


Olay, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi Tarihi Horozköy Tren Garı önünde meydana geldi. İddiaya göre, gar önündeki kaldırımı kullanan Zeliha Yüksel (55) bir anda ayağının takılması sonucu demir yolu üzerine düştü. Yaklaşık bir metre yükseklikteki kaldırımdan raylara düşen Yüksel, o sırada bölgede hareket halinde bulunan demir yolu bakım aracının altında kaldı. Makinistin fark etmediği kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Zeliha Yüksel'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından kaldırılarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Öte yandan kaza anında yakın bir bölgede bulunduğunu belirten görgü tanığı Abdullah Ayyıldız, "Demir yolu bakım aracı kadının bulunduğu bölgeye doğru geliyordu. Kadının ayağı bir anda kaydı ve raylara düştü. Yanında bir bayan da vardı. Çekmeye çalıştı ancak çekemedi. Makinist frene bassaydı bir sıkıntı olmayacaktı. Gelip üzerinden geçti, gitti. Eğer şu ileride durmuş olsaydı, hiçbir şey olmayacaktı" dedi.


Mahalle sakinlerinden Fesih Özer de bu bölgede sürekli kazalar olduğunu iddia ederek tarihi tren garının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Özer, "Burada sürekli bir devlet demir yolu personeli bulunmalı. Aksi takdirde sürekli böyle kazalar olur. Yazık gencecik insanlar ölüyor" diye konuştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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