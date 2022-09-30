Razer Edge 5G taşınabilir oyun konsolu duyuruldu! - Son Dakika
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Razer Edge 5G taşınabilir oyun konsolu duyuruldu!

30.09.2022 14:14
Razer Edge 5G taşınabilir oyun konsolu duyuruldu!

Razer'ın yeni oyun konsolu Razer Edge 5G duyuruldu. Taşınabilir konsol, Android 'den gücünü alacak. İşte detaylar!

Son zamanlarda oyunculuk anlayışının değişmesi, birçok firmanın da değişiklik yapmasına neden oldu. Bununla birlikte Razer gibi ünlü donanım şirketleri de kullanımı daha rahat olan taşınabilir el konsollarına yönelme gösterdi Bununla birlikte Razer'ın yeni oyun konsolu Razer Edge 5G tanıtıldı.

Razer Edge 5G, Snapdragon G3x Gen 1 ile gelecek

En çok tercih edilen oyunlar arasında mobil oyunlar yer alıyor. Bu da birçok şirketin bilgisayardan ve konsoldan uzaklaşmasına neden oldu. Sonucunda ise telefonlardan daha rahat bir kullanıma sahip olan taşınabilir el konsolları ortaya çıktı. Şimdi ise yeni oyun konsolu Razer Edge 5G, Qualcomm iş birliği ile geliyor.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world's first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl

— George Koroneos ???? (@GLKCreative) September 28, 2022

Las Vegas'ta gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde Verizon, dünyanın ilk 5G özellikli oyun konsolu Razer Edge 5G'yi tanıttı. Rakip ürünler Steam Deck ve Logitech'in aksine Razer'ın öne çıkan özelliği 5G bağlantıyı desteklemesi oluyor.

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Bunun yanı sıra Qualcomm, Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform yonga setiyle destek verecek. Bu yonga seti oyunlar için optimize edilmiş olarak yer alıyor. Bu nedenle Nintendo Switch'in üstünde bir grafik performansına sahip olması beklentiler arasında. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Snapdragon G3x Gen 1, bir Adreno GPU ile donatılıyor. Ek olarak FastConnect 6900 sistemiyle hem 5G hem de WiFi 6E bağlantısı sunmakta.

Aynı zamanda Razer Edge 5G'nin 6.65 inç 1080p çözünürlükte, 10-bit HDR destekli olan 120 Hz OLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Cihaz, Edge 5G ile benzerlikleri olan bir geliştirme kitiyle donatıldığı için internete bağlanmadan oyunları çalıştıracak.

Razer Edge 5G taşınabilir oyun konsolu duyuruldu!

Bunlarla birlikte Android bir cihaz olarak Razer Edge 5G'nin Play Store'daki tüm mobil oyunları çalıştırmasını beklemeniz mümkün. Ancak bunun yanı sıra bulut oyun hizmetlerini çalıştıracak ve PC'nizden ya da konsolunuzdan oyun akışı da sağlayacak. Bunların dışında Razer Edge 5G hakkında detaylı bilgi yer almıyor. Yeni el konsolunun ise şirketin 15 Ekim'de yapacağı RazerCon etkinliğinde tanıtması yüksek bir ihtimal.

Peki, siz Razer Edge 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Razer Edge 5G taşınabilir oyun konsolu duyuruldu! - Son Dakika

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