RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı

RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı
14.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RE&UP, sıfır atık modeliyle tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ödülü aldı.

Yeni nesil geri dönüşüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren RE&UP, tekstil endüstrisinde "sıfır atık" vizyonuyla hayata geçirdiği döngüsel ekonomi modeli ve ölçeklenebilir sürdürülebilirlik başarısıyla Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin sanayi devlerinden SANKO Holding iştiraklerinden RE&UP, InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

RE&UP, tekstil endüstrisinde "sıfır atık" vizyonuyla hayata geçirdiği döngüsel ekonomi modeli; atıklardan yüksek performanslı yeni nesil pamuk ve yeni nesil polyester üretimiyle oluşturduğu katma değer ve operasyonel kapasitesini 200 kilotona çıkarma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamalar geliştiren, dönüşüme öncülük eden kurum ve liderlerin değerlendirildiği ödüller, III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kapsamında düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende ödül, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar tarafından RE&UP Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Direktörü Engin Mete ile Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Yöneticisi Gözde Konukoğlu'na takdim edildi.

Geleneksel tekstil-tekstil paradigmasını yeniden şekillendiren RE&UP, bakir elyaflarla aynı performansı koruyan yeni nesil pamuk ve yeni nesil polyester üretimiyle döngüsel çözümleri hayata geçirerek, gezegenin çevresel sorunlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu ödül, RE&UP'ın tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomi odağında geliştirdiği ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımının somut bir göstergesi niteliği taşıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.