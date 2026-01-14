RE&UP Sürdürülebilirlik Ödülünü Kazandı

Yeni nesil geri dönüşüm teknolojileri alanında faaliyet gösteren RE&UP, tekstil endüstrisinde "sıfır atık" vizyonuyla hayata geçirdiği döngüsel ekonomi modeli ve ölçeklenebilir sürdürülebilirlik başarısıyla Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin sanayi devlerinden SANKO Holding iştiraklerinden RE&UP, InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.

RE&UP, tekstil endüstrisinde "sıfır atık" vizyonuyla hayata geçirdiği döngüsel ekonomi modeli; atıklardan yüksek performanslı yeni nesil pamuk ve yeni nesil polyester üretimiyle oluşturduğu katma değer ve operasyonel kapasitesini 200 kilotona çıkarma hedefi doğrultusunda ortaya koyduğu ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamalar geliştiren, dönüşüme öncülük eden kurum ve liderlerin değerlendirildiği ödüller, III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kapsamında düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törende ödül, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar tarafından RE&UP Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Direktörü Engin Mete ile Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Kıdemli Yöneticisi Gözde Konukoğlu'na takdim edildi.

Geleneksel tekstil-tekstil paradigmasını yeniden şekillendiren RE&UP, bakir elyaflarla aynı performansı koruyan yeni nesil pamuk ve yeni nesil polyester üretimiyle döngüsel çözümleri hayata geçirerek, gezegenin çevresel sorunlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu ödül, RE&UP'ın tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomi odağında geliştirdiği ölçeklenebilir sürdürülebilirlik yaklaşımının somut bir göstergesi niteliği taşıyor. - GAZİANTEP