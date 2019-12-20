Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı - Son Dakika Spor

Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı

6 saat önce

Real Madrid Basketbol Takımı, 30 yaşındaki basketbolcusu Anthony Randolph'un sözleşmesini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Real Madrid, Anthony Randolph ile sözleşme uzattı, System.String[]

Real Madrid Basketbol Takımı, 30 yaşındaki basketbolcusu Anthony Randolph'un sözleşmesini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı.


İspanyol ekibi Real Madrid, Slovenya Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı basketbolcu Anthony Randolph ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Randolph ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmenin uzatıldığı ifade edildi. 30 yaşındaki basketbolcu, Real Madrid ile bu sezon Euroleague'de 15 müsabakaya çıktı ve 12.4 sayı, 4.2 ribaund ve 0.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Euroleague'de bugüne kadar 126 karşılaşmada görev alan Randolph 11.5 sayı, 4.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla oynadı.


Anthony Randolph, kariyerinde Real Madrid dışında Avrupa'da Lokomotiv Kuban, NBA'de de Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves ve Denver Nuggets formaları giydi. - İSTANBUL

Real Madrid, basketbol, Slovenya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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