Real Madrid'e Barcelona ile oynanan İspanya Kupası final maçında sakatlanan Antonio Rüdiger'den kötü haber geldi.
Rüdiger, Barcelona ile oynanan maçta sol bacağından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Real Madrid, Alman oyuncunun sol bacak dış menisküsündeki kısmi yırtık nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. Alman oyuncu 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Öte yandan Rüdiger, Barcelona maçında karşılaşmanın hakemine yabancı bir cisim fırlatması sonucu kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli stoperin cezası henüz açıklanmadı.
Bu sezon Real Madrid formasını 49 kez terleten Rüdiger, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Futbol › Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)