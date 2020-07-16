Real Madrid kazanırsa şampiyon! Villarreal karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır



REAL MADRID



Son 7 lig maçının 5'ini "tek farklı" kazanan Real Madrid, bu 7 maçın 4'ünde penaltı golü kaydetti.



Alaves ve Granada maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marcelo, şampiyonluğun garantilenebileceği bu önemli mücadelede takımını yalnız bırakacak. Sol bek Ferland Mendy'ye emanet...



Alaves maçının son bölümünde forma giyen, Granada maçını ise pas geçen Eden Hazard'ın, Villarreal karşısında oynaması bekleniyor. TD Zinedine Zidane da basın toplantısında Belçikalı yıldızın hazır olduğunu açıkladı.



VILLARREAL



Salgın arasından döndükten sonra çıktığı ilk 6 maçtan 16 puan çıkartan Villarreal, yoğun fikstürden etkilendi ve son 3 maçta sadece 1 kez kazanabildi.



Carlos Bacca sonrası Paco Alcacer de sakatlandı. Gerard Moreno'nun yanında Moi Gomez izleyebiliriz.



TD Javier Calleja, "Real Madrid şampiyonluk için sahaya çıkıyorsa biz de Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele veriyoruz. Kazanmamız onların şampiyonluğunu engelleyecekse, evet bunun için sahaya çıkacağız..." açıklamasında bulundu.



Real Madrid ligdeki son 9 maçını kazandı!



Villarreal deplasmandaki son 4 lig maçını kazandı.



%41'lik kesim kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan ev sahibine güveniyor...



14 Eylül 2013... Gareth Bale, Real Madrid formasıyla ilk golünü Villarreal ağlarına gönderiyor!











