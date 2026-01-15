Real Madrid Kral Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Real Madrid Kral Kupası'na Veda Etti

15.01.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albacete, Real Madrid'i 3-2 yenerek Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası'nda Albacete'ye 3-2 yenilen Real Madrid, son 16 turunda elendi.

Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Albacete, 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+4. dakikalarda Jefte Betancor'un golleriyle 3-2 galip geldi.

Konuk ekipte Franco Mastantuono 45+3. dakikada, Gonzalo Garcia 90+1. dakikada fileleri havalandırdı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev yaparken ikinci golün pasını verdi.

İkinci ligde 17. sırada bulunan Albacete, kulüp tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Xabi Alonso'nun görevine son veren Real Madrid ise Alvaro Arbeloa teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçtan da mağlup ayrılarak Kral Kupası'na veda etti.

Kaynak: AA

Real Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid Kral Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 03:02:45. #7.11#
SON DAKİKA: Real Madrid Kral Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.