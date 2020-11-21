Real Madrid, Villarreal deplasmanında puan bıraktı

La Liga'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema , Sergio Ramos ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı.

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