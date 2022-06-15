Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor - Son Dakika
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Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

15.06.2022 05:20
Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

Realme GT 2 Master Explorer Edition Temmuz 2022'de piyasaya çıkması bekleniyor. Cihaz üstün özellikleri ile ön plana çıkıyor. Gelen hep birlikte inceleyelim!

Realme GT 2 Master Explorer Edition özellikleri çevrimiçi olarak sızdırıldı. Realme'nin yaklaşmakta olan premium akıllı telefonun tasarımı TENAA üzerinde görünmeye başladı.

Realme, Realme GT 2 Master Explorer Edition'ın lansman tarihini henüz onaylamadı. Ancak Realme bu cihaz serisini kesin piyasaya süreceği konuşuluyor. Özelliklerine hep birlikte bir göz atalım!

Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

Realme GT 2 Master Explorer Sürümünün Özellikleri

Realme GT 2 Master Explorer Edition, 6.7 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı bildirildi. Akıllı telefon 120Hz yenileme hızı ekranını destekleyecek.

Cihaz, 10 bitlik bir panele sahip olacak. Bu da GT 2 Master Explorer Edition'ın bir milyar rengi destekleyeceği anlamına geliyor.

Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 50MP ana kamera sensörü ve 50MP ultra geniş kamera sensörü olacak. Akıllı telefon ayrıca Realme GT 2 Pro'da bulunan mikroskobik kamera olabilecek 2MP sensöre sahip olacak.

Selfie'ler için GT 2 Master Explorer Edition, 16MP ön kameraya sahip olacak. Akıllı telefon 5000 mAh bataryaya sahip olacak. TENAA'da hızlı şarj detayları hakkında bir bilgi yok. 80W veya 150W hızlı şarjı desteklemesini bekleyebiliriz.

Akıllı telefon yaklaşık 199 gram ağırlığında ve 161.3 x 74.3 x 8.2mm boyutlarında olacak.

Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor

Cihaz en büyük artılarından biri, birden fazla depolama seçeneği olmasıdır. Cihaz 6GB, 8GB ve 12GB RAM ile piyasaya çıkacak. 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı olacak.

Cihaz Beyaz, Kahverengi ve Yeşil renklerde piyasaya sürülecek.

Söylentiler cihazın, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci alacağı üzerinedir.

Realme'nin telefonu yakında Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Çin lansmanını takiben, telefon önümüzdeki haftalarda diğer pazarlarda piyasaya sürülebilir. Kesin lansman tarihi bilinmiyor. Telefonun Temmuz 2022'de piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

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Kaynak: Tekmoloji

Çin Halk Cumhuriyeti, Cep Telefonu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Realme GT 2 Master Explorer Edition Sürprizler ile Geliyor - Son Dakika

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