Recep Durul: Süper Lig\'de Adalet Eksik

Kocaeli spor Kulüp Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de iyi oynayan kulüplerin durdurulduğunu ve 2-3 takımlı döngü olduğunu söyledi. Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'ın davranışının normalleşmesi halinde raydan çıkılacağını belirten Durul, verilmesini istediği ceza konusunda ise Pascal Nouma örneğini verdi.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanın ardından basın açıklamasında bulundu. Ağırlıklı olarak Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı hakem kararları ve Milan Skriniar'ın erkeklik organıyla tribünlere hareket çekmesi üzerinde duran Recep Durul, Türk futbolunun bu durumlardan temizlenmesi için ses yükseltmeye devam edeceklerini yineledi. İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği demeçlerin önemli bölümünü yineleyen kulüp başkanı Recep Durul, "Kocaelispor'un sezon başından bu yana 18 puanı çalındı. Bugün bazı kesimler, bazı art niyetli basın tarafından Kocaelispor'un yetersiz kadroya sahip olduğu söyleniyor, bazıları da gerçekleri ortaya koyuyor. Şu anda ligin zirvesindeydik. Daha önce nepotizm derken asıl operasyonun buraya yapılması gerektiğini söylemeye çalışmıştım. Sahadaki yönetimle alakalı, ayrımcılıkla, hak gaspıyla alakalı hiçbir mücadele şu an sonuca ulaşmadı. Federasyonumuz bunların üzerine gidiyor ama ne zaman düzelecek, ne kadar daha sabredeceğiz?" dedi.

"Bir araya gelince konuşuyoruz ama orada kalıyor, sahaya yansımıyor"

Yapılan ayrımcılığı sorgulayan ve bu konuda federasyon ve kulüplerle yapılan toplantıları gündeme taşıyan Recep Durul, "Bunun izahı var mı? Taraftarı infiale getiriyor. Koca camianın kaderiyle oynuyorlar. Federasyon başkanıyla, kulüpler birliğinde konuşuyoruz, bir araya gelip tartışıyoruz. Konuştuklarımız orada kalıyor. Uygulamada yeşil sahaya hiçbir şekilde yansımıyor. Hakemlerin başka takımların hakkını yemeden adaleti sağlaması gerekiyor. Algıyı öyle yaratıyorlar ki sanki Süper Lig'de 2-3 tane takım var. Onları istediği düdüğü çalarsak geleceğimiz garanti altında olur düşüncesi var. Böyle bir şey olabilir mi ya! Türk futboluna yazık günah" eleştirisini yöneltti.

"Sadece disiplin cezası yetmez" dedi, Beşiktaş'ı örnek gösterdi

Milan Skriniar'a verilmesini istedikleri cezayla alakalı Beşiktaş Kulübünü ve zamanında Pascal Nouma'ya uygulanan yaptırımı örnek gösteren Başkan Durul, "Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı harekette toplumsal tahrik var. Bizim toplumumuz bunu kaldırmaz. Pascal Nouma'nın daha önce yaptığı hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben sadece disiplin cezasının yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır ceza verilmeli. Yoksa yarın başkası yapacak. Bunu nasıl olur da normalleştirebiliriz. Normalleşirse raydan çıkmış oluruz. Fenerbahçe Kulübü de umuyorum gerekli hassasiyeti gösterecektir. Benim futbolcum yapsa direkt lisansını iptal ederim" ifadelerini kullandı.

"Yöneticiye veriliyor da, hakeme neden men cezaları verilmiyor"

Bahis operasyonları yapılırken takımlara yapılan operasyonların görmezden gelindiğinin altını bir kez daha çizen Recep Durul spor kamuoyuna, "Türkiye'de 2-3 takım üzerine kurulu döngü var, popülizm var. Federasyonun şu andaki mücadelesi boşuna mı? Yönetici konuştuğu zaman Türk sporunun itibarının zedelenmesine dair bir takım maddelerden işlemler yapılıyor. Peki, hakemlerin yaptığı hatalardan, kasıtlı yanlışlarından, bazı takımların ayrıştırılmasından dolayı neden futbolun itibarını zedeleyici maddeden men ya da başka cezalar verilmiyor?" sorularını yöneltti.

"Süper Lig'de iyi oynayan kulüpler durduruluyor"

Federasyondaki disiplin kurullarında da göndermede bulunan Durul, "Federasyonda bu kurullardakilerin çoğu kulüplerin temsilcileri. Bazıları karar verirken kendi kulüplerinin lehine kararlar veriyor. Şu anda isim veremem. Ne olursa olsun üstüne gitmemiz lazım. Biz dün müthiş bir futbol oynadık, herkes gördü. Sezon başından beri çok iyi futbol oynuyoruz. Bazı kulüplere korku salıyor. Durdurmak için harekete geçiyorlar. İzliyorum; hangi takım Süper Lig'de iyi oynarsa onu durduruyorlar. Neden önleri tıkanıyor? İnancım her geçen gün zayıflıyor. Önüne geçmemiz için sesimizi yükseltmemiz ve kolektif olarak hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

"Birkaç gün içinde inşallah transfer yapmış oluruz"

Ara transfer döneminin bitmesine 4 gün kala hareketlilik olup olmayacağına dair soruya ise Başkan Durul, "Limitlerin elverdiği çerçevede transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hocamızla görüşüyoruz. 4 günümüz var. Uzun bir süre, kısa değil. Bakıyor, değerlendiriyoruz. Birkaç gün içinde inşallah transfer yapmış oluruz. Yapmasak bile takımımız gerçekten güçlü bir takım. Sadece hocamız 1-2 transfer yapmak istiyor. Bu konuda titiz davranıyor. Katkı sağlayacağına inandığı oyuncular olursa katmaya çalışacağız. Ama katkı sağlamayacaksa boşuna transfer yapmanın anlamı yok. Dün akşam takımın nasıl oynadığını gördük. Müthiş oynadık. Durdurulduk. Yoksa maçı alacaktık" yanıtını verdi.

"Adil yönetim olsun, hak eden kazansın"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, son olarak kupa serüvenine ve Beşiktaş maçına değinerek şunları söyled:

"Kupada iddiamız devam ediyor. Beşiktaş'ın da iddiası sürüyor. Güzel bir mücadele olacak. Kupa maçlarının iklimi, atmosferi farklı oluyor. Lig maçının havasından uzak olduğu için konsantrasyonunda biraz sıkıntı olabiliyor. Yıllardır bu böyle. Takımlar süre almayan oyuncuları daha çok oynatıyor. Bizim hocamız da bunu yapacaktır. Beşiktaş da bunu yapacaktır mutlaka. Umarım ki ii takım için de, futbol için de adil yönetim olur. Ayrımcılık istemiyor, adalet istiyoruz. Adalet söylemi altında ayrımcılık istemiyoruz. Dolayısıyla da iki takım için de adalet olsun, hak eden kazansın. Bütün maçlarımızdan beklentimiz bu yönde. Beşiktaş da değerli bir camia, güçlü ve büyük bir camia. Her kulüpte olduğu gibi orada da güzel dostluklarımız var. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden sahadan galip ayrılır." - KOCAELİ