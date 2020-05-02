"Red'le Evdeyiz"in son konukları Didem Balçın ve Selen Uçer olacak

Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenen "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin sonuncusu bu akşam gerçekleştirilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçirenler için Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle sunulan "Red'le Evdeyiz" online sohbet serisinin son konukları, ünlü sanatçılar Didem Balçın ve Selen Uçer olacak.

Balçın ve Uçer, bugün saat 22.00'de Vodafone Red Instagram hesabından yapılacak canlı yayında hayranlarıyla buluşacak.

Yayının hemen ardından 2-16 Mayıs'ta "Güle Güle Diva" oyunu, Vodafone TV'de yayınlanacak. Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV'yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebilecek.