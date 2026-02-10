Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçiş

10.02.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Refah Sınır Kapısı'ndan 1600 kişiden yalnızca 397'si geçiş yapabildi, uyum oranı %25 olarak belirlendi.

İsrail'in yaklaşık iki yıl boyunca saldırı ve işgal altında tuttuktan sonra sınırlı şekilde açtığı Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçmesi planlanan kişilerin yalnızca dörtte birine izin verdiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 2–9 Şubat tarihlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan yapılan geçişlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde 172 Filistinli Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye geri dönerken, 225 kişi Gazze'den ayrıldı, 26 kişinin geçişi ise engellendi.

Açıklamada, "Refah Sınır Kapısı'ndan gidiş-dönüş olarak geçmesi gereken toplam 1600 kişiden ancak 397'si geçiş yapabildi. Bu da yaklaşık yüzde 25'lik bir uyum oranına denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı durumunda olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü olarak "sınırlı" şekilde geçişlere açılmıştı.

İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze'de 4 bini çocuk olmak üzere 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.

80 bin Filistinli, Gazze'ye dönmek istiyor

Resmi olmayan verilere göre, saldırılar sırasında Gazze'den ayrılan yaklaşık 80 bin Filistinli, yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarını göstermek amacıyla Gazze'ye geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönen Filistinliler, Refah Sınır Kapısı'nda İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıklarını, uzun süren sorgulamalardan geçirildiklerini belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçiş - Son Dakika

Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:12:41. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.