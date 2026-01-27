Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılacak

(ANKARA) - Gazze Barış Planı'nın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından, Mısır-Filistin sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nın saatler içinde yeniden açılması için ABD, Mısır ve İsrail arasında koordinasyona başlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan medyası, Avrupa gözlem gücünün Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına ulaştığını ve kapının açılmasına yönelik hazırlıkların başladığını aktardı. Ateşkesin ilk aşaması kapsamında ekim ayından bu yana açılması beklenen kapının saatler içinde Mısır ve İsrail ile koordinasyon halinde açılması öngörülüyor.

Bölge medyasına konuşan kaynaklar, Mısırlı, Ürdünlü ve Avrupalı istihbarat yetkililerinden oluşan bir heyetin Ramallah'ta kapının açılmasını görüştüğünü belirtti. İsrail'in Walla haber sitesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde kapının çarşamba veya perşembe günü açılacağını yazdı.

İsrail'in güney komutanlığından kaynaklar, bu aşamada kapının her iki yönde yalnızca yayalara açılmasının planlandığını ifade etti. Aranan kişileri tespit etmek amacıyla Gazze'den Mısır'a çıkacak Filistinlilerin güvenlik kontrollerinin, Avrupa Birliği'ne bağlı güvenlik birimlerinden oluşan bir misyon tarafından yürütülmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail basınında Mısır'dan Gazze'ye girişlerin iki aşamada gerçekleşeceği belirtiliyor. İlk aşamada Avrupa Birliği misyonu tarafından ön kontrol yapılacak, ardından kaçakçılığı veya izinsiz girişleri önlemek amacıyla İsrail kontrolündeki bir bölgede 'güvenlik taraması' yapılacak.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in Mısır tarafından her gün sınırdan geçecek yolcuların isim listesini alacağını bildirdi. Bu listelerin, geçişe izin verilmeden önce İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in (Şabak) güvenlik onayına sunulacağı aktarıldı. İsrail Ordu Radyosu da pazartesi günü, kabinenin Gazze-Mısır sınır kapısının açılmasını onayladığını duyurdu.

Ayrıca, cinayetlere karıştığından şüphe edilmeyen Hamas mensuplarının ve bu kişilerin aile üyelerinin de çıkışına izin verilmesinin beklendiği kaydediliyor.

ABD destekli ve Gazze'nin geçici yönetiminden sorumlu Filistin geçiş komitesinin başkanı Ali Şaath, geçen perşembe günü yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın yakında yeniden açılmasının beklendiğini söylemişti.

Bununla birlikte bölgede saldırılar sürüyor. Bu sabah Gazze kentinin Tufa Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinli daha yaşamını yitirdi.