Refah Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü açılmasının birinci gününde 5 hasta ile 7 refakatçi Mısır'a geçiş yaptı.

İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" gerekçesiyle kapattığı Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, dün yaklaşık 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açılmıştı. Refah Sınır Kapısı'nda görevli 3 yetkiliye göre, kapının açılışının ilk gününde 50 kişi sınırı olmasına rağmen sadece 5 hasta ile 7 refakatçi Mısır'a geçiş yaptı. Sınır kapısından Gazze'ye kaç Filistinlinin giriş yaptığı ise henüz netleşmedi.

Öte yandan Filistin Kızılayı'na göre, yaklaşık 45 Filistinli hasta ile 90 refakatçi araçlarla Refah sınırına doğru hareket ediyor ve acil tıbbi bakım için Mısır'a transfer edilecekler.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Gazze Şeridi'nde sağlık sistemini çökertirken, yaklaşık 22 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ciddi şekilde ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. - REFAH