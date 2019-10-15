Son Dakika Haberleri: Refahiye Belediyesinden okul bahçelerine sıcak asfalt
Son Dakika Güncel Refahiye Belediyesinden okul bahçelerine sıcak asfalt

Refahiye Belediyesinden okul bahçelerine sıcak asfalt

1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'nın talimatıyla, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmesi için okul bahçelerinde sıcak asfaltlama çalışması başlatıldı.

Refahiye Belediyesinden okul bahçelerine sıcak asfalt, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'nın talimatıyla, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmesi için okul bahçelerinde sıcak asfaltlama çalışması başlatıldı.


Refahiye Belediyesi cadde ve sokaklarda başlattığı asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarını okul bahçelerine de taşıdı. Yapılan çalışmalarla öğrencilerin daha rahat hareket etmesi ve çamur ile kirli ortamdan kurtulması hedefleniyor.


Belediye Başkanı Paçacı, Yatılı Bölge İlköğretim Okulu bahçesinde çevre düzenlemesi için başlatılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Paçacı, "Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için bahçe ve okul çevresinde ki yolların asfalt çalışması (bitümlü sıcak karışım) belediyemiz bütçesinden Erzincan İl Özel İdaresi ekiplerine yaptırılarak hizmete sunulmuştur. Bizler çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz" dedi.


Öğrenci velileri de okul bahçelerinin asfaltlanmasından çok memnun olduklarını söylediler. - ERZİNCAN

Hasan Çakmak, Erzincan, Refahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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