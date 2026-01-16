Refahiye'de TIR Devrildi, Hayvanlar Tahliye Edildi

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde hayvan yüklü TIR, şarampole devrildi. Dorsedeki 1 büyükbaş öldü, 2'si ise yaralandı. 45 büyükbaş ise soğuklar nedeniyle köylerdeki boş ahırlara götürüldü.

Kaza, gece Refahiye yakınlarında meydana geldi. Büyükbaş yüklü TIR, yolda kayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevliler sevk edildi. TIR sürücüsünün yaralanmadığı kazada 1 büyükbaş ölürken, 2 inek yaralandı. Kazadan sağ olarak kurtarılan inekler için ekipler seferber oldu. Dondurucu soğuklar nedeniyle 45 büyükbaş çevre köylerde bulunan boş ve uygun ahırlara nakledildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,