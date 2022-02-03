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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 20:48

Kayı boyu caminden drone görüntüsü Camideki vatandaşlardan görüntüler Vaazdan görüntü Namaz kılan vatandaş görüntüsü Dua görüntüsü Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kayı boyu caminden drone görüntüsü

Camideki vatandaşlardan görüntüler

Vaazdan görüntü

Namaz kılan vatandaş görüntüsü

Dua görüntüsü Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camii'ne gelenler, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi. Cemaat, yatsı ezanının ardından namaz kılıp dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Regaib Kandili, Kocaeli, kandil, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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