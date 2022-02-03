Kayı boyu caminden drone görüntüsü
Camideki vatandaşlardan görüntüler
Vaazdan görüntü
Namaz kılan vatandaş görüntüsü
Dua görüntüsü Bilecik'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı. Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camii'ne gelenler, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi. Cemaat, yatsı ezanının ardından namaz kılıp dua etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, yatsı namazının ardından ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika