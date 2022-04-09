"Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

Ramazan ayının gelmesiyle ATV ekranlarında yeniden izleyicileriyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyircilerinden gelen sorularını yanıtlamada devam ediyor. Programa görüntülü bağlanan anne ve kızı, Hatipoğlu'na "Bir kadın regl halindeyken Ayet-el Kürsi, Nas, Felak surelerini okuması doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

"DİNİ AÇIDAN HİÇBİR SIKINTISI YOK"

Hatipoğlu ise yanıt olarak, "Dini açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Korunma niyetiyle, dua niyetiyle hangi sureyi okursanız okuyun. Yatarken, kalkarken ya da iş yaparken bunları okumak, regli bir kadına veya lohusa bir hanıma haram değil. Abdestsiz de okunabilir, bunun da sakıncası yok. Bu konuda din son derece geniş davranmış. Çünkü bunlar hem dua niteliği taşıyorlar hem de Kuran'dan ayettirler" ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK DOKUNMAK DOĞRU DEĞİL"

Açıklamalarının devamında ise Hatipoğlu, "Burada önemli o hal gitmeden sonra Kuran'a fiziken dokunmak doğru değildir. Kuran'ın bir kutsiyeti var, özelliği vardır. Erkek de dokunamaz yıkanması gereken bir durumda" dedi.