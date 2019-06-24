Rejimi ve destekçileri son 2 ayda İdlib'de 487 sivili öldürdü

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İstanbul seçiminde bağımsız adaylar ne kadar oy aldı? Rakamlar açıklandı

CHP'li vekilden Ali İhsan Yavuz'a 23 Haziran göndermesi: Bir şeyler hissedebiliyor musun?

'Her şey nasıl çok güzel' oldu?