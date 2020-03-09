Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı - Son Dakika Ekonomi

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı

7 saat önce

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin devir başvurusunu incelemeye aldı, System.String[]

Rekabet Kurulu, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından devralınmasına ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'nin tek kontrolünün Radex Vetriebsgesellschaft mbH aracılığıyla RHI Magnesita GmbH tarafından Yıldız Holding AŞ ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'den devralınması işlemine ilişkin başvuru, Kurul tarafından nihai olarak incelenerek karara bağlanacak.

Kümaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş, Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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