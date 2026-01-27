Rekabet Kurumu\'ndan kozmetik devine soruşturma

Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı.
Rekabet Kurulu, soruşturmada söz konusu ekonomik bütünlüğün yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirleyip belirlemediğini ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlayıp kısıtlamadığını araştıracak. İncelemenin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine odaklandığı belirtildi.
Kurulun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan ön araştırma, 18 Aralık 2025'te tamamlandı. Elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması üzerine, ilgili şirketler hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildi.
