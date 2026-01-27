Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma

Rekabet Kurumu\'ndan kozmetik devine soruşturma
27.01.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirketlerin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı.

Rekabet Kurumu, Celenes by Sweden markasıyla tanınan Carex kozmetik grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin oluşturduğu ekonomik bütünlük incelemeye alındı.

FİYAT BELİRLEME İDDİASI

Rekabet Kurulu, soruşturmada söz konusu ekonomik bütünlüğün yeniden satıcıların satış fiyatlarını belirleyip belirlemediğini ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlayıp kısıtlamadığını araştıracak. İncelemenin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine odaklandığı belirtildi.

ÖN ARAŞTIRMA TAMAMLANDI

Kurulun 6 Kasım 2025 tarihli kararıyla başlatılan ön araştırma, 18 Aralık 2025'te tamamlandı. Elde edilen bulguların ciddi ve yeterli bulunması üzerine, ilgili şirketler hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:31:14. #7.11#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan kozmetik devine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.