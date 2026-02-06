Rektör Akkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika
Rektör Akkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Rektör Akkaya, \'Yılın Kareleri\' Oylamasında Yer Aldı
06.02.2026 14:21
Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf yarışmasında oy kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akkaya, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Akkaya, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesinden yana seçim yaptı.

Akkaya, "Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını oylayan Akkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesine oy verdi.

Rektör Akkaya, oylamanın Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair geniş seçki sunduğunu belirterek, tercihte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların birbirinden değerli ve kaliteli olduğunu, önemli hikayeleri anlattığını dile getiren Akkaya, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeleri güçlü görsel hafızaya dönüştüren Anadolu Ajansının geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylaması kapsamında, 2025 yılına damga vuran birbirinden anlamlı fotoğrafları inceleyerek tercihlerimizi yaptık. Bu anlamlı seçkiyle insanlık, umut, mücadele ve yaşamın farklı yüzlerini bir kez daha hatırlatan tüm foto muhabirlerini ve Anadolu Ajansını tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ahmet Akkaya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rektör Akkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rektör Akkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika
