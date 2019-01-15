Son Dakika Haberleri: Rektör Öğrencilerle Kartopu Oynadı

Rektör Öğrencilerle Kartopu Oynadı

33 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kartopu oynadı.

Rektör Öğrencilerle Kartopu Oynadı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kartopu oynadı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini giderek arttırdı. Etkili olan kar yağışı, kısa sürede kentin tamamına yakınını beyaza bürüdü. Bu durumu değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri de Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile kartopu oynadı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan öğrenciler, burada bir süre Rektör Çomaklı ile kar savaşı yaptı. Rektör Çomaklı'nın yanı sıra kartopu savaşına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, rektör danışmanları, akademisyenler de katıldı. Kartopu savaşının ardından Rektör Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

"Öğrencilerimizle tatil öncesi beraber olalım istedik"

Aslen Erzurumlu olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı, "Kar birden yağdı. Bunun tadını çıkarmak lazım. Erzurum'da kar 3-4 ay yerde kalıyor ama burada hemen eriyor. Öğrenciler de sınavlarının son günlerini yaşıyor. Kartopu savaşı ile hırslarını benden aldılar. Belli ki sınavlarda zor sormuşuz. Öğrencilerimizle tatile çıkmadan beraber olalım istedik. Sağ olsun onlar da kırmadı. Gayet güzel oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:37 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek Boluspor-Galatasaray Maçı Yarına Ertelendi

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:10:01. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Öğrencilerle Kartopu Oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]