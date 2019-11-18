Rektör Öztürk Sungurlu'da incelemelerde bulundu

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu'ya gitti.



Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kaymakam Mitat Gözen ve Larton Ambalaj firmasını ziyaret ederek, Meslek Yüksek Okulu (MYO)'da Akademik Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı da MYO'nun yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Ziyaretin de MYO Kampüsünü inceleyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, firma yetkililerinden ve MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer'den bilgi aldı.



MYO Kampüsünü ayrıntılı bir şekilde incelemede bulunan Rektör Öztürk, "Eksiklerin biran önce giderilmesi talimatı vererek, Sungurlu İlçemize çok yakışacak bir kampus olacak. Gerek kampus binası olsun gerek çevre düzeniyle tam bir üniversite havası katacak Sungurlu'ya" dedi.



Rektör Öztürk, binamızın geçici kabulü yapıldı. İnşallah ikinci dönemde yeni binamızda eğitim ve öğretimimize başlayacağız. Yeni binamıza geçişimizle birlikte ileriki yıllar da öğrenci sayımımız da artış olacaktır şeklinde konuştu.



Sungurlu MYD kampusünün modern bir kampus binası olduğunu ifade eden Öztürk, kampus binasının yapılmasın da emeği geçen herkese teşekkür etti. - ÇORUM