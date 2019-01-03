Son Dakika Haberleri: Rektör Polat, Ürdün Büyükelçisini Ziyaret Etti

Rektör Polat, Ürdün Büyükelçisini Ziyaret Etti

1 saat önce

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie'yi ziyaret etti.

Rektör Polat, Ürdün Büyükelçisini Ziyaret Etti, System.String[]
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail Issa Rifaie'yi ziyaret etti. Görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve Karabük Üniversitesinde okuyan Ürdünlü öğrenciler ele alındı.

Karabük Üniversitesinin 50 bini aşan öğrenci sayısının 6 bin 500'e yakın olan kısmının uluslararası öğrencilerden oluştuğunu belirten Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu ifade etti.

Karabük Üniversitesinde eğitim alan Ürdünlü öğrenciler hakkında da bilgiler veren Rektör Polat, Ekim ayında Karabük Üniversitesindeki Ürdünlü öğrencilerin düzenlediği "Ürdün'den Türkiye'ye Kardeşlik Köprüsü" programına katılımından dolayı Büyükelçi'ye teşekkür etti.

Rektör Polat'ın kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Rifaie, Ekim ayında Karabük Üniversitesine yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, "Karabük Üniversitesinde yüzden fazla Ürdünlü öğrenci olduğunu duyduğumda şaşırmıştım ama üniversiteyi görünce Ürdünlü öğrencilerin neden Karabük Üniversitesini tercih ettiğini anladım." dedi.

Karabük Üniversitesine yaptığı ziyarette Ürdünlü öğrencilerle buluşma fırsatı yakaladığını ve öğrencilerin kendisine çok iyi geri dönüşler yaptığını ifade eden Büyükelçi Rifaie, bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Refik Polat, Rektör, Ürdün, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Üniversite Öğrencisi Tutuklandı Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı

Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:45:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Polat, Ürdün Büyükelçisini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]