Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversiteler bölgesel ve ülke kalkınmasında en büyük rolü oynayan kurumlar olduğunu kaydederek, "Biz bunun şuuru içerisindeyiz. Geldiğimizden bu yana ciddi yatırımlar yapmaktayız. Kentimizin tekstil ve seramik sektörlerindeki potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Uşak Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Genel Sekreter İbrahim Çalış, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Vadi Balcı programda yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Rektör Savaş üniversitelerin kurulduğu bölgeler için önemli olduğunun altını çizdi. Uşak Üniversitesi'nin ihtisaslaşma programı kapsamında kurulduğu günden bu yana pek çok ilerleme kaydettiğini vurgulayan Rektör Savaş, "Üniversiteler bölgesel kalkınma ve ülke kalkınmasında en büyük rolü oynayan kurumlardır ve biz bunun şuuru içerisindeyiz. Geldiğimizden bu yana ciddi yatırımlar yapmaktayız" diye konuştu.



Uşak Üniversitesi'nde projeler ardı ardına



2019 yılı faaliyet raporuna göre Uşak Üniversitesi 27 yeni bölüm ve programına açıldı. Bunun yanı sıra 7+1 sistemi ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sanayi tecrübesi kazandırıldığı, 8 ülkeden 16 üniversite ile uluslararası ikili işbirliği yapıldı. Eğitim öğretim ile ilgili olarak 18 kurum ile işbirliği protokolü imzalanması gibi pek çok projeya imza atıldı.



"Tasarım Kenti Uşak"



Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında Uşak'ın bölgedeki önemini, sanayi potansiyelini, tarihi ve doğal zenginliklerini ön plana çıkartmayı hedeflediklerini ve başardıklarını ifade eden Rektör Savaş, "Uşak ve bölgesinin kalkınmasına, sosyoekonomik gelişimine katkı bulunarak şehrin tanıtımını sağladık. Şehrimizin deri, tekstil ve seramik sektörlerindeki potansiyelini ortaya koyduk. Sanayicimizin, üniversitemizin ve diğer kurumlarımızın işbirliğini geliştirerek ülkemizde bir ilk olan 'Tasarım Merkezi'nin tanıtımını sağlayarak 'Tasarım Kenti Uşak' değer önermesiyle şehrimizde tasarım kültürünü geliştirmek için bir adımda bulunduk" şeklinde konuştu.



Açılış konuşmasının ardından üniversitede gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirme içeren sunum gerçekleştirildi. Program Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezine gidilerek DTS Tasarım Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan'ın merkezin amacı hakkında bilgilendirmeler yapmasıyla sona erdi. - UŞAK