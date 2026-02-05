Reşit Tunç, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Şırnak Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tunç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçen Tunç, "Haber"de Kharnes Alferi'nin "Tarihin şahidi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" karelerine oy verdi.

Tunç, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını oyladı.

Reşit Tunç, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Fotoğrafları çeken arkadaşların ellerine ve emeklerine sağlık. Fotoğrafların her biri farklı duyguları barındırıyor. Fotoğraflar Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaşanan olayları göz önünde bulundurularak çekilmiş çok güzel kareler. Katılmaktan mutlu oldum. Çeken arkadaşları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.