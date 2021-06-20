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Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Son Dakika

Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu

20.06.2021 15:11

Seren Serengil, yaşadığı Dumping sendromu nedeniyle bir süre hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün sosyal medya hesabından köpeğiyle birlikte bir video paylaşan Seren Serengil'in zayıflıktan dolayı resmen kemiklerinin sayıldığı görüldü. Takipçileri Serengil'e "Çok zayıfsın biraz kilo al" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu. Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı.

KEMİKLERİ SAYILDI

Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ne kadar zayıfladığı gözler önüne serildiği Paylaştığı videoda köpeğiyle birlikte havuz başında oturan Serengil'in resmen kemikleri sayıldı.

Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kullanıcılar ise Serengil'e çok zayıf olduğunu söyleyerek "Biraz kilo al" diye tepki gösterdi.

Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Yaşadığı rahatsızlıklarla gündeme gelen Seren Serengil'in son paylaşımında resmen kemikleri sayıldı
Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu

Seren Serengil, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Son Dakika Magazin


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