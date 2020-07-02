Restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz, uyarılarına rağmen sigara içen kişileri işletmesinden çıkarmak istemiş, yaşanan tartışma üzerine silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Zanlılardan Ü.Y. ile İ.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işletmecisi Ahmet Yılmaz 'ın (37) salı günü öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.Y, İ.K, G.D, S.Ç, T.Ç, H.Z. ve K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak 'ta bir restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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