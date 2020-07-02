Restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Uşak'ta bir restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta bir restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işletmecisi Ahmet Yılmaz'ın (37) salı günü öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.Y, İ.K, G.D, S.Ç, T.Ç, H.Z. ve K.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ü.Y. ile İ.K. tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz, uyarılarına rağmen sigara içen kişileri işletmesinden çıkarmak istemiş, yaşanan tartışma üzerine silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmıştı.

Dikilitaş Mahallesi, Ahmet Yılmaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Restoran işletmecisinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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