Restore edilen Tarihi Çamaşırhane korunarak gençlere armağan edildi - Son Dakika

1860'lı yılların başında Sultan Abdülaziz Han tarafından saraydaki kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi amacıyla yapılan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. "Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi baştan aşağı yeniledi" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Biz bu yeri Kağıthane'mize tekrar kazandırarak toplantı ve sergi salonu olarak milletimizin hizmetine sunduk" dedi.

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Sultan Abdülaziz Han'ın emaneti Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. Özüne sadık kalınarak restorasyonu yapılan tarihi mekan; sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere İstanbulluların hizmetine sunuldu.

"SADABAD KASRI ÇAMAŞIRHANESİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİ"

Sadabad Kasrı Çamaşırhanesinin restorasyon çalışmalarının yaklaşık 1 yıl kadar sürdüğünü belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sözlerine şöyle devam etti:

"160 yıllık tarihi eserin İstanbullumuza hayırlı olmasını diliyorum. Özel bir eser oldu. Burası 1860'lı yılların başlarında Sadabad Sarayının çamaşırhanesi olarak kullanılan bir yerdi. Biz bu yeri Kağıthane'mize tekrar kazandırarak toplantı ve sergi salonu olarak milletimizin hizmetine sunduk. Çok özel ve estetik bir çalışma oldu. Arkadaşlarımız bütün eserleri baştan aşağı yeniledi. Çalışmalarımız yaklaşık 1 yıl kadar sürdü. Bizlerde göreve gelir gelmez buranın ihalesini yaptık ve restorasyonunu oluşturduk. Milletimiz bu güzel eserle birlikte, geçmişten almış olduğu geleneği geleceğe taşıyacağını inanıyorum."

TARİHİ EMANETİN RESTORASYON DETAYLARI

Geçmişin emanetini olan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesinin restorasyon detayları şu şekilde sıralandı:

"Röleve restitüsyon ve restorasyon projeleri Kağıthane Belediyesi'nce hazırlanarak Kültür Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu'ndan geçirildi. İç mahaldeki çatlak dikişleri, tuğla ve taş tümlemeler yapılarak derzler açılıp yenilendi. Yaklaşık 110 m2'dir ve 9 metre uzunluğunda bacaya sahip olan yapı, tonoz üstü derz açılmış ve beden duvarı ile tonoz arası toprak dolgu temizlendi. Aynı zamanda tarihi eserde çatlakların yapısal dikişi yapılarak üstten enjeksiyon yapıldı. Enjeksiyon güçlendirmeden sonra paslanmaz güçlendirme imalatları yapılarak statik güçlendirme tamamlandı."