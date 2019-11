Resul Dindar, Almanya'da konser verdi

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde faaliyet gösteren Avrupa Zonguldaklılar Derneği hafta sonunda, 'Marl Şehrinde Gurbette 59'uncu Yıl' adı altında bir etkinlik düzenledi. Armoni Palace Marl Salonu'nda yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sahne alan Karadenizli sanatçı Resul Dindar, sevilen şarkılarını seslendirdi ve davetlilerden bol bol alkış aldı.

Konser öncesi kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Resul Dindar, "Kazım Koyuncu'nun başlattığı Karadeniz müziği ateşi var, biz onun ışığında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz, çabalıyorum" dedi.

'ZONGULDAKLILAR BANA ÇOK YAKIN'

Zonguldaklılar gecesinde sahne alacağı ve konsere dair neler hissettiğin sorusuna Resul Dindar, "Her yerde aynı duygu ve performansla sahne alıyorum, dolayısıyla farklı bir ortam beklemiyorum. İnsanlara şarkılarımı, türkülerimi seslendirmeye çalışıyorum. Karadeniz müziğini, doğru ve güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Zonguldaklılar, genel olarak bana yakındırlar, kültür olarak da yakınlar, kendimi yabancı hissetmeyeceğim. Aslında sahnede ne hissedeceğimi, bende merak ediyorum, güzel olacak, iyi geçecek diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Sahnede adeta şarkılarınızı yaşıyor gibi okuyorsunuz yorumuna Resul Dindar, "Bu halk müziği icra etmemle alakalı olabilir. Sonuçta yöre müziği yapıyorum, bir kültürü temsil etmeye çabalıyorum, bu da bana ait bir şey, çünkü Karadenizliyim. Haliyle, içimde yaşadığım heyecan ya da her neyse, onu paylaşmaya çalışıyorum. Bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum, içimden geldiği gibi davranıyorum. Ben o kültürü yaşıyorum, bu konuda da zorlanmıyorum. Yaşadığım doğal halim. Yaşıyorum, taşıyorum, paylaşıyorum. Aslında taşıyorum, taşıdığım şeyi yaşıyorum, haliyle paylaşmış oluyorum" dedi.

'KAZIM KOYUNCU'NUN IŞIĞINDAN YÜRÜYORUM'

Karadeniz dışında da çok dinlendiği, bunu nasıl başardığı sorusuna sevilen sanatçı, "Ben onu kendi üstüme almıyorum, Karadeniz müziği zaten genel olarak seviliyor. Çünkü şarkılarımızla, duygularımızla, toprağımızla memleketimizde sevilen insanlarız. Güzel bir toprağa, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kazım Koyuncu'nun başlattığı Karadeniz müziği ateşi var. Biz onun ışığında yürümeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani ben doğal bir şekilde memleketimi, müziğimizi temsil etmeye çalışıyorum. Bazen repertuvarımda farklı yöre eserlerini de okuyorum, kısmen belki ondan olabilir. Ben yine de Karadeniz coğrafyasının özel olduğunu düşünüyorum, herkesi, her dinleyiciyi seviyoruz" cevabını verdi.

'ZONGULDAK'IN ARTIK ALTINDA BİR ŞEY KALMADI ÜSTÜNE BAKMAK LAZIM'

Gelecek hafta Zonguldak'ta konser programının sorulmasına ise Resul Dindar, "Her an her şey olabilir bizim ülkemizde, inşallah oraya gitmek ve o sahneye çıkmak nasip olur. Zonguldak'ı çok seviyorum ve aslında farklı bir şey söylemek istiyorum. Zonguldak'ın daha çok gelişmesi lazım. Sadece madenle öne çıkmamalı, bir üniversite ile yetinilmemeli. Zonguldak'a yatırım yapılmalı, Zonguldak hep aynı hatta geri gidiyor, şehir yapılanması iyi değil. Ben, Zonguldaklılara iyi bir Zonguldak'ın çok daha iyi yakışacağı kanaatindeyim. Zonguldaklılara, çok daha iyi bir kent yakışır. Bunun için belediye yetkileri mi, yoksa iş insanları mı bilmiyorum, bir şekilde şehre yatırım yapmalı diye düşünüyorum. Madeni çok sonlara atılmalı, Zonguldak'ın artık altında bir şey kalmadı, üstü bizim için çok önemli, onu korumamız gerekiyor. Onun için altını değil, üstünü düşünmeliyiz" dedi.