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Resulayn'da açılan hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı (2)
6 saat önce
Rasulayn'daki hastane binası Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:05 Kaynak: AA
Rasulayn'daki hastane binası
Hastane bahçesinde bekleyen Suriyeliler
Tedavi için hastaneye gelen Suriyeli çocuklar ve aileler
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un açıklaması RESULAYN - Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'de açılan Hastanede kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisi hizmete açıldı. (2)
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