Resulayn'da Silah Sesleri

Resulayn'da silah sesleriŞANLIURFA – Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı.

Resulayn'da silah sesleri



ŞANLIURFA – Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'sağlıklı olduğu' yönünde alınan bilgi sonrası teröristlerin havaya ateş açarak kutlama yaptığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Resulayn'da teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı. İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da görüşmesi sonrası 'sağlıklı olduğu' bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada yaklaşık yarım saat havaya ateş açıldı.

Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı

Terör Örgütü PKK Elebaşlarının Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı

Elindeki Tüfek Tetiğe Basar Basmaz Parçalanınca Arkasına Bakmadan Kaçtı

Satırlı Saldırıya Uğrayan Köpek, Göğsünden Yaralandı