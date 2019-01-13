Son Dakika Haberleri: Resulayn'da Silah Sesleri

Resulayn'da Silah Sesleri

5 dakika önce

Resulayn'da silah sesleriŞANLIURFA – Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı.

Resulayn'da Silah Sesleri, System.String[]
Resulayn'da silah sesleri

ŞANLIURFA – Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından havaya ateş açıldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'sağlıklı olduğu' yönünde alınan bilgi sonrası teröristlerin havaya ateş açarak kutlama yaptığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG/PKK kontrolündeki Resulayn'da teröristler havaya ateş açarak kutlama yaptı. İddiaya göre, teröristler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da görüşmesi sonrası 'sağlıklı olduğu' bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine terör örgütü, Resulayn kent merkezine inerek, kutlama yaptı. İzli mermilerin de kullanıldığı kutlamada yaklaşık yarım saat havaya ateş açıldı.
Güvenlik güçleri, sınır boyunda güvenlik önlemlerini artırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

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