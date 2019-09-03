Son Dakika Haberleri: Reynmen ve Nusret'in halaycısından yeni halay klibi
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Reynmen ve Nusret'in halaycısından yeni halay klibi

3 saat önce

Midigo Me adlı şarkısı ile Reynmen ve Nusret'e halay çektiren ve adı fenomenlerin halaycısına çıkan Maral şimdi de Leylo Zirave adlı yeni halay klibini dinliyecisine buluşturdu.

Reynmen ve Nusret'in halaycısından yeni halay klibi, System.String[]

Midigo Me adlı şarkısı ile Reynmen ve Nusret'e halay çektiren ve adı fenomenlerin halaycısına çıkan Maral şimdi de Leylo Zirave adlı yeni halay klibini dinliyecisine buluşturdu. Yeni albümünün ikinci eseri Leylo Zirave'ya klip çeken Maral, klipte de kendi tasarımı kıyafetler giydi. "Şu an müzik piyasasında halay üretmek çok zor, halay benim işim" diyen Maral, "İnsanlara halay çektirmek beni mutlu ediyor" diye ekledi.

Nusret Gökçe, Reynmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:54 
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