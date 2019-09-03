Reynmen ve Nusret'in halaycısından yeni halay klibi
3 saat önce
Midigo Me adlı şarkısı ile Reynmen ve Nusret'e halay çektiren ve adı fenomenlerin halaycısına çıkan Maral şimdi de Leylo Zirave adlı yeni halay klibini dinliyecisine buluşturdu.
Midigo Me adlı şarkısı ile Reynmen ve Nusret'e halay çektiren ve adı fenomenlerin halaycısına çıkan Maral şimdi de Leylo Zirave adlı yeni halay klibini dinliyecisine buluşturdu. Yeni albümünün ikinci eseri Leylo Zirave'ya klip çeken Maral, klipte de kendi tasarımı kıyafetler giydi. "Şu an müzik piyasasında halay üretmek çok zor, halay benim işim" diyen Maral, "İnsanlara halay çektirmek beni mutlu ediyor" diye ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:54
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