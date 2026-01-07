Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler

Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler
07.01.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Haber Videosu

Gaziantep'te bir parkta çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergileyen bir çiftin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem olurken, olaya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

Gaziantep'te bir parkta kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği belirtilen bir çiftin görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

İddiaya göre; çift, kentteki bir parkta vatandaşların bulunduğu alanda uygunsuz davranışlarda bulundu. O anları gören bir kişi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Cep Telefonu, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • netlog321 netlog321:
    olsun ablamız kapalı 33 22 Yanıtla
  • ender3316 ender3316:
    napsın millet genel evleri kapatan kim heryer genel ev oldu 20 16 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Bari eve götür öyle düzmye başla yvşk 28 2 Yanıtla
  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    başörtülü namazında niyazında bacımız iş başında ?? 9 21 Yanıtla
  • Murat Çil Murat Çil:
    napsın onlarda insan canları sevişmek istemiş evleri yok gitsinler adamın evine gitseler karısı var kadının evine gitseler kocası var parkta orda burda sürtüyorlar sürtükler 21 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tel Aviv’de büyük panik: İsrail, Türkiye’ye engel olamıyor Tel Aviv'de büyük panik: İsrail, Türkiye'ye engel olamıyor
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan’a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır Hatimoğulları: İlk etapta Öcalan'a özgür iletişim koşulları sağlanmalıdır
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde yıldızı parlayan Liam Rosenior, İngiliz devinin başına geçti

12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 12:30:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında rezil görüntü! Kimseye aldırış etmediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.