Son Dakika Haberleri: Rg - Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama

Rg - Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı'nın geçen yıl yayımlanan 702 sayılı kararnamesi ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Rg - Nükleer Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Atama, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı'nın geçen yıl yayımlanan 702 sayılı kararnamesi ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) başkan ve üyeliklerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre, NDK Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığa Necati Yamaç ve üyeliklere de İsmail Hakkı Arıkan, Afşin Burak Bostancı ile Mehmet Fatih Alptekin getirildi.

NDK, Cumhurbaşkanlığı'nın geçen yıl 9 Temmuz'da yayımlanan kararında, şöyle tanımlandı:

"Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin İyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir. Nükleer enerji ve İyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır. Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilecek muafiyetler ile bu muafiyetlerin sınır ve koşulları güvenlik ve emniyet ilkeleri esas alınarak Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yönetmelikle belirlenir." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:38 Kaynak: DHA

Ekonomi
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