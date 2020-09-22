Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da - Son Dakika

Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave, perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak maç için İstanbul'a geldi.

Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave, perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak maç için İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Rio Ave'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes.

Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşması, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta seyircisiz olarak oynanacak.

Vodafone Park, İstanbul, Beşiktaş, Rio Ave, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Leipzig ile sözleşme imzalayan Sörloth: Oynamayı dört gözle bekliyorum Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı         
20:25
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
Oyun oynarken yola fırlayan küçük çocuk az daha canından oluyordu Oyun oynarken yola fırlayan küçük çocuk az daha canından oluyordu         
17:09
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
İtalya Mali Polisi, Luis Suarez'in girdiği İtalyanca sınavına soruşturma açtı İtalya Mali Polisi, Luis Suarez'in girdiği İtalyanca sınavına soruşturma açtı         
13:13
Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı         
13:12
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti. Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.         
12:25
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi         
11:25
200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi 200 metre yol gitmemek için ters şeride giren tır sürücü, bir çiftin yaşamına son verdi         
10:56
Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti         
10:36
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 04:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei