Son Dakika Haberleri: Rio ferdinand ile kate wright, marmaris'te evlendi
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Rio ferdinand ile kate wright, marmaris'te evlendi

20 dakika önce

İNGİLİZ futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand (40) ile oyuncu Kate Wright (27), Muğla'nın Marmaris ilçesinde evlendi.

Rio ferdinand ile kate wright, marmaris'te evlendi, System.String[]

İNGİLİZ futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand (40) ile oyuncu Kate Wright (27), Muğla'nın Marmaris ilçesinde evlendi.

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris'teki bir otelde evlendi. Mutlu çiftin nikahını, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay kıydı. Başkan Oktay, "Nikahı dün ben kıydım. Özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Mutluluklar diledim. Hem çiftimiz, hem konuklar, Marmaris'i çok beğendiklerini söylediler. Ferdinand, Marmaris'e gelecek yıllarda da geleceğini söyledi" dedi.

Rio Ferdinand, Marmaris, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:03 Kaynak: DHA
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