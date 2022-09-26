Suudi Arabistan 5 Yenilenebilir Enerji Projesini Duyurdu - Son Dakika
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Suudi Arabistan 5 Yenilenebilir Enerji Projesini Duyurdu

26.09.2022 11:04
Suudi Arabistan 5 Yenilenebilir Enerji Projesini Duyurdu

RİYAD, 26 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Pazar günü yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üreteceği beş yeni projenin duyurusunu yaptı.

RİYAD, 26 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Pazar günü yenilenebilir enerji kullanarak elektrik üreteceği beş yeni projenin duyurusunu yaptı.

Suudi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suudi Enerji Tedarik Şirketi, projelerin ülkenin Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Programı'nın dördüncü aşaması olduğunu söyledi. Toplam kapasitesi 3.300 megavata ulaşan bu projelerde 3 rüzgar enerjisi projesi ve 2 güneş enerjisi projesi yer alıyor. Rüzgar enerjisi projelerinin üretimi, Yanbu'da 700 megavat, Al-Ghat'ta 600 megavat ve Waad Al-Shamal'da 500 megavat olacak şekilde toplam 1.800 megavat olacak. Güneş enerjisi projeleri ise Al-Henakiyah'ta 1.100 megavat ve Tubarjal'da 400 megavat olacak şekilde 1.500 megavatlık toplam kapasiteye ulaşıyor. Rapora göre ülke, 2030 yılına kadar elektrik üretmede kullanılan yakıtı değiştirmeyi hedefliyor. Bunun için de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeyi ve bu projelerin her birinde yüzde 50 gaz kullanarak en iyi enerji karışımına ulaşmaya çalışıyor.

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Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 5 Yenilenebilir Enerji Projesini Duyurdu - Son Dakika

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