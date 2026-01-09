Rıza Akpolat'a Yolsuzluk ve Rüşvet Tutuklaması - Son Dakika
Rıza Akpolat'a Yolsuzluk ve Rüşvet Tutuklaması

09.01.2026 16:19
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklandı.

'AZİZ İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, boğazdaki kaçak yapılarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası kapsamında Ocak 2025'te tutuklandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Boğaz'daki kaçak yapılaşmalarla ilgili rüşvet istendiği iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dosyaya dahil edildi. Bu soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla dosyaya giren Akpolat, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' dosyasından da tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'RÜŞVET' PARASINI İŞ SAHİPLERİNDEN BELEDİYENİN AŞEVİNE BAĞIŞ ADI ALTINDA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ'

Rıza Akpolat hakkkında hazırlanan sevk yazısında, "Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ'ın, şüpheli Rıza Akpolat'ın görev süresi dahilinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürüldü. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili'nin 500 bin dolar, Beşiktaş'ta İnari Omakase isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ'ın ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu'nun ise 2 milyon lira vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Şüpheli Rıza Akpolat'ın, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ederek aldığı, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden; şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunmasının inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin, rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmiştir. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazanç elde ettiği kişilere baskı yapabileceği, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri bulunduğundan, derdest kovuşturmadan tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle; şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına, Karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

