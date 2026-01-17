Rıza Pehlevi'den Protesto Çağrısı - Son Dakika
Politika

Rıza Pehlevi'den Protesto Çağrısı

17.01.2026 06:36
Rıza Pehlevi, İran'da devam eden protestolar için halkı ulusal sloganlarla seslerini yükseltmeye davet etti.

Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" açıklamasında bulundu.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine bir hal alan protesto gösterileri sürerken, Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi göstericilere eylemlere devam etme çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" dedi.

Halkı greve davet etti

Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" dedi. Pehlevi, bu sayede dünyanın İran'ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini iddia etti. - WASHINGTON

Politika, Ekonomi, İran

Son Dakika Politika Rıza Pehlevi'den Protesto Çağrısı - Son Dakika

07:25
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
00:22
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
SON DAKİKA: Rıza Pehlevi'den Protesto Çağrısı - Son Dakika
