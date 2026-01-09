Rıza Pehlevi'den Protestolara Destek Çağrısı

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, İran'daki protestoculara destek vererek, "Tereddüt edenlere çağrım şudur: Cuma gecesi diğer yurttaşlarınıza katılın; kalabalığı daha da büyütün ki rejimin baskı kapasitesi daha da zayıflasın" çağrısında bulundu.

İran'ın 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'daki kitlesel protesto gösterilerine destek verdi. Milyonlarca İranlının özgürlük talebiyle sokaklara çıktığını hatırlatan Pehlevi, "Buna karşılık İran rejimi tüm iletişim hatlarını kesti. İnterneti kapattı. Sabit hatları kesti. Hatta uydu sinyallerini engellemeye bile çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Pehlevi'den Trump'a teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine yaptığı "Göstericileri öldürmeme" uyarılarını hatırlatan Pehlevi, "Özgür dünyanın lideri Başkan Trump'a, rejimi hesap vermeye zorlama sözünü yinelediği için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Avrupa liderleri dahil tüm liderlere Trump'ın izinden giderek sessizliklerini bozma çağrısında bulunan Pehlevi, "İran halkını desteklemek için daha kararlı bir şekilde hareket etmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerine İran halkına destek çağrısı yaptı

Dünya ülkelerine İran halkına destek olma çağrısı yapan Pehlevi, "Tüm liderlerden İran halkının sesinin ve iradelerinin duyulmasını ve görülmesini sağlamak için mevcut tüm teknik, mali ve diplomatik kaynakları kullanmalarını rica ediyorum. Cesur yurttaşlarımın seslerinin susturulmasına izin vermeyin" dedi.

"Emin olun ki zafer sizindir"

Daha sonra İbranice olarak paylaştığı bir mesajda göstericilere desteğini yineleyen Pehlevi, "Gördünüz ki muazzam kalabalıklar, baskıcı güçlerin geri çekilmesini sağlıyor. Tereddüt edenlere çağrım şudur: Cuma gecesi diğer yurttaşlarınıza katılın; kalabalığı daha da büyütün ki rejimin baskı kapasitesi daha da zayıflasın" ifadelerine yer verdi. Gösterilere öncülük eden saha liderlerini farklı kitleleri birleştirmeye ve toplanan kalabalıkları büyütmeye çağıran Pehlevi, "İnternet ve iletişimin kesilmesine rağmen sokakları terk etmeyeceğinizi biliyorum. Emin olun ki zafer sizindir!" dedi. - WASHINGTON