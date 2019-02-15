Son Dakika Haberleri: Rize 40 Yıldır, 2 Tekerlekli El Arabasıyla Yük Taşıyor

Rize 40 Yıldır, 2 Tekerlekli El Arabasıyla Yük Taşıyor

1 saat önce

40 yıldır, 2 tekerlekli el arabasıyla yük taşıyorRize'de, Yaşar Keleş (75), ilerlemiş yaşına rağmen, 2 tekerli el arabasıyla 40 yıldır hamallık yapıyor.

40 yıldır, 2 tekerlekli el arabasıyla yük taşıyor

Rize'de, Yaşar Keleş (75), ilerlemiş yaşına rağmen, 2 tekerli el arabasıyla 40 yıldır hamallık yapıyor. Çalışma azmi ile kentte örnek gösterilen Keleş, sabah erken saatte iş başı yapıyor, akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Tekerlekli arabasını çekerek yük taşıyan ve kazanç elde eden Keleş, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Erzurum'un ispit ilçesinden geldiği Rize'ye yerleşen 5 çocuk babası Yaşar Keleş, mesleği olmayınca hamallık yapmaya başladı. İki tekerlekli el arabası alan Keleş, cadde ve sokaklarda yük ve eşya taşımaya başladı. Sabah erken saatlerde evinden çıkan ve Çarşı Mahallesi eski Orta Cami yanında iş beklemeye başlayan Keleş, akşam saatlerine kadar sokakta kalıyor. Tekerlekli arabasını çekerek yük taşıyan ve kazanç elde eden Keleş aile ekonomisine de katkı sağlıyor. 40 yıldır aynı işi yapan Keleşi ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmi ile örnek gösteriliyor. Kendi primlerini ödeyerek emekli olan Keleş, çalışmaya devam edeceğini söylüyor.

'HERKESİN ARABASI VAR, PEK İŞ DÜŞMÜYOR'

Eskiden kimsede araba olmadığını, yolların boş olduğunu anlatan Yaşar Keleş, "Rahat çalışıyorduk, şimdi bununla trafikte ilerleyemiyorum, yollarına çıkınca sürücüler kızıyorlar tabi ki. Bu arada herkesin artık şahsi arabası var, bana pek iş düşmüyor,. Ufak tefek yakın mesafeye yük götürüyorum. Yaşlandık eskisi kadar gücüm kalmadı ama çalışmadan para yok, çalışmanın da yaşı yok. Alnımızın teriyle çalışarak 5-10 kuruş para kazanıyorum. Emekli oldum ancak yine de alnımın teriyle çalışıp evimin eksiklerini kapatıyorumö dedi.

'ÇALIŞMA AZMİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

Yaşar Keleş'e iş vererek destek olan esnaf Tahsin Çelik de 'Yaşar amcamızın çalışma azmine hep birlikte şahit oluyoruz. Geçimini sağlamak için yağmur çamur demeden bu yaşa kadar çalıştı. Emekli olduğu halde yine çalışıyor. Bu sokağın bedenen çalışma işini hallediyor. Gezer bir adrestir, eline bir adres vermeyiz. Söyleriz yeri, oraya gider hiç yanlış yapmadan. Taksilerin 5 liraya götürdüğü yere Yaşar Amca'ya biz 10 lira veriyoruz ki onun da işi görülsün" diye konuştu.

Esnaf Kenan Çelik de "Amcamızı 40 yıldır tanıyorum. Geçim sıkıntısından bu yaşına rağmen yılmadan çalışmaya devam ediyor. Bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arabaların giremeyeceği yerlerde onun el arabası ile taşıma işlerini hallediyoruz. Artık bu işi yapanda kimse kalmadı. Bu meslek yok olduö ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

Sabah, Rize, Güncel
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