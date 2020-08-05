Rize'de asayiş olayları - Son Dakika

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında temmuz ayında yürütülen asayiş çalışmalarında 608 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 546, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 62 kişi olmak üzere toplamda 608 kişinin yakalandığı, 38 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen olaylarda 13 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca şarjörü, 60 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 av tüfeği, 136 silah aksamı,1 kilo 768 gram esrar maddesi, 40 gram sentetik bonzai maddesi, 44,43 gram metamfetamin maddesi, 18 sentetik ecza, 88 kök kenevir bitkisi ile 28 şişe kaçak içki ele geçirildiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.